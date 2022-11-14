Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:25, 14 ноября 2022Из жизни

Мужчина голыми руками поймал упавшего из окна ребенка

SCMP: очевидец голыми руками поймал упавшего со второго этажа мальчика

Житель китайской провинции Гуандун голыми руками поймал упавшего со второго этажа мальчика и спас его, получив растяжение связок. На видео произошедшего обратило внимание издание SCMP.

Мальчик выпал из окна на втором этаже здания. Очевидец, который в этот момент садился в машину, услышал крик и поспешил на помощь.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

Он попытался поймать падающего ребенка. В результате ему удалось смягчить удар от падения, и мальчик не получил серьезных травм. Ребенок попал в руки к мужчине, прежде чем коснулся земли.

Спасший мальчика получил растяжение мышц. «Безопасность ребенка — важнее всего. Если в будущем снова стану очевидцем подобной ситуации, то опять поспешу на помощь», — подчеркнул китаец.

Пользователи соцсетей поблагодарили мужчину за отвагу. «Это была очень опасная ситуация. Если бы ребенок падал с более высокого этажа, он бы мог сломать мужчине спину. Тот буквально рискнул жизнью, чтобы спасти ребенка», — написал один из пользователей.

«Амортизация падения очень помогла. Боюсь представить, что было бы, если бы не его помощь», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шаньдун охранник детского сада успел поймать выпрыгнувшего с третьего этажа мальчика. Ребенка немедленно доставили в больницу.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Турции начались тайные переговоры между Россией и США
Назван способ защитить подростков от смертельной болезни в будущем
Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства России за сдачу в плен
Вероятность исключения России из G20 оценили
Россиянин разбил голову подростку из-за громкой музыки
Мясников развеял популярный миф о камнях в желчном пузыре
Украина обратилась к Австралии за углем и генераторами
Российскую учительницу нашли мертвой под окнами многоэтажки
Фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» заработал 330 миллионов долларов
Россиянам назвали способ получить миллионы от государства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.