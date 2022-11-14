Мужчина голыми руками поймал упавшего из окна ребенка

SCMP: очевидец голыми руками поймал упавшего со второго этажа мальчика

Житель китайской провинции Гуандун голыми руками поймал упавшего со второго этажа мальчика и спас его, получив растяжение связок. На видео произошедшего обратило внимание издание SCMP.

Мальчик выпал из окна на втором этаже здания. Очевидец, который в этот момент садился в машину, услышал крик и поспешил на помощь.

Он попытался поймать падающего ребенка. В результате ему удалось смягчить удар от падения, и мальчик не получил серьезных травм. Ребенок попал в руки к мужчине, прежде чем коснулся земли.

Спасший мальчика получил растяжение мышц. «Безопасность ребенка — важнее всего. Если в будущем снова стану очевидцем подобной ситуации, то опять поспешу на помощь», — подчеркнул китаец.

Пользователи соцсетей поблагодарили мужчину за отвагу. «Это была очень опасная ситуация. Если бы ребенок падал с более высокого этажа, он бы мог сломать мужчине спину. Тот буквально рискнул жизнью, чтобы спасти ребенка», — написал один из пользователей.

«Амортизация падения очень помогла. Боюсь представить, что было бы, если бы не его помощь», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шаньдун охранник детского сада успел поймать выпрыгнувшего с третьего этажа мальчика. Ребенка немедленно доставили в больницу.