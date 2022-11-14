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14:52, 14 ноября 2022Экономика

Сбер предупредил о новой схеме мошенничества

Сбер: мошенники стали использовать схему с полицией и «единым межбанковским счетом»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мошенники стали обманывать россиян, используя схему с «единым межбанковским счетом», предупреждают в Сбере о новой схеме.

Злоумышленник звонит под видом сотрудника полиции и говорит, что с единого межбанковского счета преступники собираются украсть все деньги человека. После этого поступает звонок от «сотрудника департамента безопасности Центробанка». Он убеждает, что нужно перевести все деньги на «безопасный счет», чтобы до них не добрались преступники.

После этого мошенники получают деньги и больше не выходят на связь. В Сбере напоминают, что единого межбанковского счета не существует. «Если вам позвонили из Банка России — это мошенничество. Организация не звонит физическим лицам. Заканчивайте разговор», — добавили там.

Рекордная сумма, украденная мошенниками у жертвы за один телефонный звонок, в этом году составила 150 миллионов рублей, заявил ранее зампред правления Сбера Станислав Кузнецов. Это был клиент кредитной организации, которая входит в двадцатку крупнейших банков России.

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Платон Щукин
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