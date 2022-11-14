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16:58, 14 ноября 2022Моя страна

Школьники во Владивостоке смогут бесплатно пройти курсы по программированию

Во Владивостоке 30 школьников бесплатно будут изучать язык программирования Python

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Ученики восьмых-десятых классов, проживающие во Владивостоке, в рамках проекта «Код будущего» смогут бесплатно пройти курсы по программированию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

«Сообщество юных программистов в Дальневосточном федеральном университете расширяется с каждым годом и привлекает все новых и новых ребят, — заявила проректор по перспективным проектам ДВФУ Елена Харисова. — К 2030 году проект "Код будущего" позволит обучить программированию не менее 1,2 миллиона школьников».

Отмечается, что всего на бесплатные курсы отобраны 30 человек. Учащиеся в течение двух лет будут приобретать навыки работы на языке программирования Python и изучать четыре модуля в рамках одного из направлений: «Знакомство с Python» или «Python и анализ данных». По окончании обучения каждый школьник получит сертификат.

Занятия проводятся два раза в неделю в Университетской школе ДВФУ. Наставниками будут выступать преподаватели Дальневосточного университета и преподаватель информатики Университетской школы. 

Ранее сообщалось, что в Приморье завершились съемки документального фильма о коренных малочисленных народах Дальнего Востока. Отмечается, что в крае общая численность удэгейцев, нанайцев и тазов не превышает двух тысяч человек. 

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Валентина Процкова
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