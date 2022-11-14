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16:20, 14 ноября 2022Интернет и СМИ

Фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне возмутило британцев

Читателей газеты Daily Mail возмутило фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне

Фото: Shutterstock

Читателей британской газеты Daily Mail возмутила фотография с привязанными к столбам людьми в Херсоне. Соответствующие комментарии появились на сайте издания.

Газета опубликовала снимок, на котором можно увидеть двух жителей Херсона, привязанных к фонарным столбам. В материале Daily Mail уточнялось, что так их наказали Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сотрудничество с российскими властями.

В комментариях к публикации читатели издания осудили действия украинских военных. «Какой ужас!» — написал один из них. «Вот как вы обращаетесь с теми, кто находится в плену? Какой стыд. Посадите их в камеру. Сборище животных», — оставил комментарий другой юзер.

Еще один пользователь назвал поступок ВСУ варварским.

Фотографию привязанных к фонарным столбам жителей Херсона опубликовало первым агентство Associated Press.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра. Этому предшествовал доклад генерала армии Сергея Суровикина. Он заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить город и занять оборону по восточному берегу реки.

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Олег Давыдов
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