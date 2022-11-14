Раскрыта смертельная опасность популярных пищевых добавок

Biosensors and Bioelectronics: витамин В3 повышает риск прогрессирования рака и метастазов

Международная группа ученых раскрыла, что высокие уровни никотинамидрибозида (NR) — популярной пищевой добавки для профилактики различных заболеваний — могут быть опасными, поскольку увеличивают риск прогрессирования рака молочной железы и метастазирования в мозг. Результаты исследования опубликованы в журнале Biosensors and Bioelectronics.

Известно, что при старении и сопутствующих хронических заболеваниях уровни НАД+ — необходимого для работы ферментов соединения — снижаются, что приводит к различным метаболическим расстройствам. Никотинамидрибозид (NR) представляет собой форму витамина B3 и способствует восстановлению клеточных уровней НАД+, что делает его потенциально подходящим для борьбы с возрастными нарушениями. Несмотря на широкую доступность NR в продаже, ученым до сих пор неизвестно, как это вещество влияет на клетки и действительно ли оно имеет клиническую эффективность.

Исследователи под руководством Елены Гоун (Elena Goun), доцента кафедры химии университета Миссури, разработали неинвазивный биолюминесцентный зонд BiNR для визуализации, как клетки поглощают NR внутри живых организмов. Зонд представляет собой молекулу светоизлучающего вещества люциферина, которая транспортируется внутрь клеток, где высвобождается в присутствии никотиамидрибозида. Люциферин служит субстратом для фермента люциферазы и окисляется с излучением энергии в виде света.

Зонд был модифицирован таким образом, чтобы можно было отслеживать поглощение NR клетками, в которых нет заранее введенного гена люциферазы. BiNR протестировали на мышиной модели трижды негативного рака молочной железы. Оказалось, что раковые клетки активно поглощали никотинамидрибозид, что приводит к значительному увеличению распространенности рака и метастазов в головной мозг.

В настоящее время не существует вариантов лечения вторичных опухолевых очагов в мозге, поэтому употребление NR пациентами с раком и людьми, предрасположенными к раку, может увеличивать риск смерти. Гоун планирует в будущем провести исследования, которые помогут разработать ингибиторы биохимических путей, через которые пищевые добавки способствуют пролиферации и распространению опухолевых клеток.