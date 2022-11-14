Отдыхавший в Турции россиянин выпал с балкона отеля и погиб

Habertürk: россиянин погиб при падении с балкона пятизвездочного отеля в турецком Белеке

Отдыхавший в турецком Белеке российский турист выпал с балкона отеля и погиб. Об этом пишет Habertürk.

Несчастный случай с 41-летним Александром Щербаковым произошел во время отпуска в пятизвездочном отеле популярного курортного поселка Богазкент. По данным издания, россиянин потерял равновесие, когда стоял на балконе своего номера, и упал с высоты.

На место происшествия по вызову сотрудников отеля, которые первыми заметили лежащего на земле постояльца, прибыли медики. Специалисты установили, что он скончался от полученных в результате падения травм.

После осмотра тело мужчины было доставлено в морг Антальи для проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время выясняются остальные подробности произошедшего.

Ранее в ноябре сообщалось, что на популярном турецком курорте Фетхие нашли тело немецкого туриста, пропавшего без вести более 20 дней назад. По данным местных СМИ, 27-летний иностранец покинул отель в начале октября и перестал выходить на связь.