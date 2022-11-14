Олимпийскую чемпионку увезли на скорой со съемок «Ледникового периода»

Олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину увезли на скорой со съемок «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина получила травму на съемках телешоу «Ледниковый период». Об этом РИА Новости рассказал хореограф Илья Авербух.

По его словам, партнер фигуристки актер Иван Колесников во время выполнения одного из элементов случайно задел коньком колено Тотьмяниной. «Таня настоящий боец, смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль. Мы все ей помогли, но ее увезли на скорой», — рассказал Авербух.

Хореограф добавил, что у фигуристки был сильный болевой шок. Он также выразил надежду, что она сможет избежать серьезной травмы.

Тотьмянина выступала в парном катании с Максимом Марининым. Помимо золотых медалей на Играх-2006 в Турине, пара выиграла два чемпионата мира и пять раз побеждала на первенстве Европы.