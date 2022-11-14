Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Даниил Медведев
1:2
Завершен
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
Локомотив
2:3
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
2:2
Перерыв
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
04:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Завтра
04:30 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
20:46, 14 ноября 2022Спорт

Олимпийскую чемпионку увезли на скорой со съемок «Ледникового периода»

Олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину увезли на скорой со съемок «Ледникового периода»
Татьяна Тотьмянина

Татьяна Тотьмянина. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина получила травму на съемках телешоу «Ледниковый период». Об этом РИА Новости рассказал хореограф Илья Авербух.

По его словам, партнер фигуристки актер Иван Колесников во время выполнения одного из элементов случайно задел коньком колено Тотьмяниной. «Таня настоящий боец, смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль. Мы все ей помогли, но ее увезли на скорой», — рассказал Авербух.

Хореограф добавил, что у фигуристки был сильный болевой шок. Он также выразил надежду, что она сможет избежать серьезной травмы.

Тотьмянина выступала в парном катании с Максимом Марининым. Помимо золотых медалей на Играх-2006 в Турине, пара выиграла два чемпионата мира и пять раз побеждала на первенстве Европы.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли подробности переговоров с Россией в Турции
Россияне подрались с охранниками кафе из-за флага Германии
Украинский посол де-факто представит Киев на саммите G20
Найдены бактерии для лечения воспалительных болезней кишечника
Страны с самыми крупными тропическими лесами на планете займутся их спасением
Лавров опроверг наличие у него часов Apple
11-летний подросток обогнал Хокинга и Эйнштейна по уровню интеллекта
Россиянка избила полицейского по лицу и попала под следствие
Nord Stream AG начала обследовать точки разрыва «Северных потоков» в водах Дании
Олимпийскую чемпионку увезли на скорой со съемок «Ледникового периода»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.