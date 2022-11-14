Владельца магазина осудили на 4,5 года за гибель шести россиян от метанола

В Тюмени владельца магазина осудили на 4,5 года за гибель шести покупателей от метанола

В Тюмени 49-летнего владельца продуктового магазина «Шанс» Сеймура Мехтиева осудили на 4,5 года по делу о гибели шести россиян из-за употребления контрафактной алкогольной продукции. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Тюменского областного суда Виктория Ситцева.

Также суд удовлетворил иск потерпевшего в размере 250 тысяч рублей и иск прокурора в интересах потерпевшего на такую же сумму в счет компенсации морального вреда. Мехтиева признали виновным по статье 238 («Хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть более двух человек») УК РФ.

По данным следствия, с 1 ноября 2021 года по 7 января 2022 года в своем магазине на Станционной улице он незаконно продавал спиртное, в котором содержался метанол — спирт, входящий в список ядовитых веществ. Шестеро покупателей, которые приобрели такой алкоголь, отравились и позже скончались.

24 июня сообщалось, что в Тюмени суд дал 4,5 года продавцу водки с метанолом, из-за которой погибли три человека.