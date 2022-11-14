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15:57, 14 ноября 2022Интернет и СМИ

Украинские журналисты обвинили Минобороны в непрофессионализме

Украинские журналисты попросили Зеленского вернуть аннулированные аккредитации

Кадр: Telegram-канал «Всевидящее ОКО Украина»

Ряд украинских журналистов попросили президента страны Владимира Зеленского вернуть коллегам аккредитации, которые были аннулированы за освещение ситуации в Херсоне, а также обвинили Министерство обороны в непрофессионализме из-за неэффективной, по их мнению, работы с прессой. Сообщение приводит портал «Детектор медиа».

Авторы заявления указали на провал «в понимании особенностей работы журналистов» в ходе боевых действий у пресс-службы военного ведомства, что, по их мнению, привело к конфликту, информационному кризису и невозможности освещать события. Среди лишенных разрешения есть и представители иностранной прессы.

Журналисты потребовали вернуть аккредитации коллегам, провести внутреннее расследование непрофессиональной работы пресс-службы, а также «перестать агрессивно атаковать медийщиков, убрать излишнюю бюрократию, прекратить необоснованные препятствия работе журналистов».

Заявление помимо Зеленского адресовано главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Алексею Резникову. Его подписали 17 журналистов и СМИ.

Ранее Минобороны Украины отменило разрешение на работу в зоне боевых действий ряду представителей СМИ за освещение ситуации в Херсоне. Там указали, что те проигнорировали запреты и предостережения и «без согласования освещали ситуацию в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий».

11 ноября Зеленский объявил, что власти страны пока не будут пускать журналистов в Херсон под предлогом разминирования.

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Антон Похиляк
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