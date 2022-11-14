Женщина нашла способ сэкономить на покупке новых угги популярного бренда

Британка Лорен Рэкер создала новые угги из старой пары обуви и прославилась в сети

Жительница Великобритании нашла способ сэкономить на покупке угги популярного бренда UGG и прославилась в сети. Ролик, который стал вирусным и набрал десятки тысяч просмотров, опубликован в TikTok.

Блогерша Лорен Рэкер поделилась видео, в котором показала, как создала новую короткую пару обуви из старых высоких угги песочного цвета. Известно, что стоимость аналогичной пары составляет 17,8 тысячи рублей. На размещенных кадрах женщина распорола изделие по шву, после чего отрезала до нужной длины и пришила полученную ранее кайму обратно. Таким образом у нее получились угги с аккуратной кромкой.

«У меня нет постоянного дохода, поэтому в помощь приходят такие способы. Вышло довольно прилично», — высказалась британка в описании к посту. Подписчики поблагодарили инфлюэнсера за предложенный лайфхак в комментариях. «Спасибо!», «Пойду пробовать», «Мои деньги спасены», «Просто супер», «Ты лучшая», — высказывались фанаты.

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