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19:48, 14 ноября 2022Ценности

Женщина нашла способ сэкономить на покупке новых угги популярного бренда

Британка Лорен Рэкер создала новые угги из старой пары обуви и прославилась в сети

Кадр: @laurenraker / TikTok

Жительница Великобритании нашла способ сэкономить на покупке угги популярного бренда UGG и прославилась в сети. Ролик, который стал вирусным и набрал десятки тысяч просмотров, опубликован в TikTok.

Блогерша Лорен Рэкер поделилась видео, в котором показала, как создала новую короткую пару обуви из старых высоких угги песочного цвета. Известно, что стоимость аналогичной пары составляет 17,8 тысячи рублей. На размещенных кадрах женщина распорола изделие по шву, после чего отрезала до нужной длины и пришила полученную ранее кайму обратно. Таким образом у нее получились угги с аккуратной кромкой.

«У меня нет постоянного дохода, поэтому в помощь приходят такие способы. Вышло довольно прилично», — высказалась британка в описании к посту. Подписчики поблагодарили инфлюэнсера за предложенный лайфхак в комментариях. «Спасибо!», «Пойду пробовать», «Мои деньги спасены», «Просто супер», «Ты лучшая», — высказывались фанаты.

В августе российский стилист Цветана Софронова перечислила худшие модели обуви на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Специалистка призвала отказаться от сникеров, высоких дутиков на платформе, ботильонов или ботфортов на шпильке. Вместо них эксперт порекомендовала присмотреться к черным кедам и ботфортам на тракторной подошве и с небольшим каблуком.

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Майя Пономаренко
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