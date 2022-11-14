Страны G20 решили посвятить заявление «несвоевременности войны» в широком смысле

FT: совместное заявление G20 могут посвятить «несвоевременности войны» в широком смысле

Совместное заявление стран «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии может содержать слова о том, что сейчас «не время для войны». О таком решении пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что заявление не будет конкретным — его посвятят «несвоевременности войны» в широком смысле. Скорее всего, 18 или 19 стран-участниц также осудят ядерную эскалацию, пишет FT.

Индонезийские официальные лица все еще пытаются убедить западных лидеров принять участие в традиционной совместной фотографии по итогам G20. Однако, согласно слухам, некоторые политики не хотят фотографироваться рядом с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Саммит пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. В понедельник 14 ноября там началась встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.