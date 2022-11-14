Переговоры Байдена и Си Цзиньпина оценили

Политолог Фельдман: США и Китай признают свою глубокую финансово-экономическую зависимость

На встрече лидеров Китая и США обсуждались вопросы, по которым у обеих стран нет принципиальных разногласий, заявил кандидат политических наук, доцент «Академии труда и социальных отношений» Павел Фельдман. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил переговоры двух глав.

Ранее президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в рамках саммита G20, по итогам которой лидеры договорились, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен совершит официальный визит в Китай. Об этом заявили представители Вашингтона.

Президент Байден и председатель Си Цзиньпин, видимо, сознательно договорились обсуждать только те вопросы, по поводу которых у Вашингтона и Пекина нет принципиальных разногласий Павел Фельдман политолог

«Оба лидера продемонстрировали солидарность в оценке современных глобальных вызовов: изменения климата, угрозы применения ядерного оружия и так далее. Для двух крупнейших экономик мира главной точкой соприкосновения интересов является торговля. США и Китай признают свою глубокую финансово-экономическую взаимозависимость», — отметил Фельдман.

Политолог считает, что главы США и Китая понимают, что при всех имеющихся между ними разногласиях им выгоднее вести бизнес друг с другом, нежели воевать.

«Осознание этого обстоятельства не помешает американцам формировать антикитайские военно-политические альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе или поставлять оружие противникам Пекина. Тем не менее на данном этапе нет никаких оснований полагать, что "гибридная война" между США и КНР примет форму вооруженного конфликта», — заявил он.

После окончания выборов в сенат и палату представителей Байден получил мандат на реализацию своего внешнеполитического курса, ориентированного на сближение с Китаем, уверен политолог.

«Партия "трампистов", представляющая собой правый фланг республиканцев, уже не сможет этому воспрепятствовать. Скорее всего, двусторонние контакты между США и КНР получат развитие после завершения саммита G20», — заключил Фельдман.

Также после встречи председатель КНР Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях США и Китая. Добавив, что решение этого вопроса — дело китайцев.