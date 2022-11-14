Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:40, 14 ноября 2022Мир

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина оценили

Политолог Фельдман: США и Китай признают свою глубокую финансово-экономическую зависимость
Си Цзиньпин и Джо Байден

Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На встрече лидеров Китая и США обсуждались вопросы, по которым у обеих стран нет принципиальных разногласий, заявил кандидат политических наук, доцент «Академии труда и социальных отношений» Павел Фельдман. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил переговоры двух глав.

Ранее президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в рамках саммита G20, по итогам которой лидеры договорились, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен совершит официальный визит в Китай. Об этом заявили представители Вашингтона.

Президент Байден и председатель Си Цзиньпин, видимо, сознательно договорились обсуждать только те вопросы, по поводу которых у Вашингтона и Пекина нет принципиальных разногласий

Павел Фельдманполитолог

«Оба лидера продемонстрировали солидарность в оценке современных глобальных вызовов: изменения климата, угрозы применения ядерного оружия и так далее. Для двух крупнейших экономик мира главной точкой соприкосновения интересов является торговля. США и Китай признают свою глубокую финансово-экономическую взаимозависимость», — отметил Фельдман.

Политолог считает, что главы США и Китая понимают, что при всех имеющихся между ними разногласиях им выгоднее вести бизнес друг с другом, нежели воевать.

«Осознание этого обстоятельства не помешает американцам формировать антикитайские военно-политические альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе или поставлять оружие противникам Пекина. Тем не менее на данном этапе нет никаких оснований полагать, что "гибридная война" между США и КНР примет форму вооруженного конфликта», — заявил он.

После окончания выборов в сенат и палату представителей Байден получил мандат на реализацию своего внешнеполитического курса, ориентированного на сближение с Китаем, уверен политолог.

«Партия "трампистов", представляющая собой правый фланг республиканцев, уже не сможет этому воспрепятствовать. Скорее всего, двусторонние контакты между США и КНР получат развитие после завершения саммита G20», — заключил Фельдман.

Материалы по теме:
Путь Си. Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
Путь Си.Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
21 октября 2022
Остров раздора. Как конфликт США и Китая из-за Тайваня рискует лишить весь мир привычных товаров?
Остров раздора.Как конфликт США и Китая из-за Тайваня рискует лишить весь мир привычных товаров?
15 августа 2022

Также после встречи председатель КНР Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях США и Китая. Добавив, что решение этого вопроса — дело китайцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли подробности переговоров с Россией в Турции
Россияне подрались с охранниками кафе из-за флага Германии
Украинский посол де-факто представит Киев на саммите G20
Найдены бактерии для лечения воспалительных болезней кишечника
Страны с самыми крупными тропическими лесами на планете займутся их спасением
Лавров опроверг наличие у него часов Apple
11-летний подросток обогнал Хокинга и Эйнштейна по уровню интеллекта
Россиянка избила полицейского по лицу и попала под следствие
Nord Stream AG начала обследовать точки разрыва «Северных потоков» в водах Дании
Олимпийскую чемпионку увезли на скорой со съемок «Ледникового периода»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.