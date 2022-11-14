Карпин назвал тройку призеров ЧМ-2022

Валерий Карпин заявил, что в тройку призеров ЧМ-2022 попадут Бразилия, Аргентина и Испания

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин назвал фаворитов грядущего чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, в тройку призеров попадут Бразилия, Аргентина и Испания. Он не уточнил, в каком порядке расположатся национальные команды.

13 ноября Карпин рассказал о предложении возглавить национальную команду Армении. Он заявил, что отказался, так как является главным тренером «Ростова» и сборной России.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России была лишена права побороться за выход в финальную часть турнира из-за санкций ФИФА.