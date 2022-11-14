Под Москвой ребенок «на препаратах» выкинул вещи родителей из окна на машины

Мать кидавшегося вещами ребенка из Красногорска заявила, что он был «на препаратах»

В подмосковном Красногорске ребенок кидался вещами родителей в машины из окна шестого этажа. Мать мальчика заявила, что сын был «на препаратах», сообщает канал «360».

«Мы связались с УК и потом вместе позвонили его маме. Она сказала, что ребенок на каких-то препаратах, мол, прошу понять и простить. Но это не значит, что его нужно оставлять одного дома. А если бы он сам в окно сиганул?» — заявила местная жительница.

Женщина объяснила, что ребенок попал в ее ногу тарелкой, после чего у нее остался порез. По словам россиянки, поначалу мальчик кидался яблоками в проезжающие мимо автомобили, а потом в окно полетели папки, картонные коробки, суши, роллы, бутылки и ваза с цветами. Одна из бутылок чуть не попала в ее автомобиль. Также ребенок пытался выкинуть из окна ковер.

По утверждению женщины, она пыталась оповестить жильцов дома, чтобы те забрали свои машины — мальчик кидался предметами более получаса. В результате у одного из автомобилей оказались повреждены крыло и капот. Все это время ребенок прятался и разглядеть в деталях его не удалось. При этом женщина сообщила, что у мальчика была челка, он был пухлым и носил очки.

Она добавила, что спустя какое-то время к подъезду подъехал автомобиль BMW, из него вышел мужчина, который стал собирать раскиданные коробки и папки. После этого из подъезда «вывели мальчика», который показался ей похожим на хулигана. Ребенка посадили в машину, а из окна перестали кидаться предметами. Женщина утверждает, что этот случай не первый — похожая ситуация произошла в их доме летом.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге жительница многоквартирного дома решила избавиться от вещей, находящихся в квартире, и выкинула их в окно. Злоумышленницу усмирила полиция.