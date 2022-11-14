Володин описал последствия госпереворота на Украине в 2014 году

Спикер Госдумы Володин назвал Украину государством-банкротом, потерявшим суверенитет

Государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, привел к полной потере суверенитета. Такие последствия описал спикер Госдумы Вячеслав Володин, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что бюджет Украины почти на 40 процентов формируется за счет иностранных кредитов и займов. Володин предположил, что в следующем году финансирование Украины со стороны Запада составит 58 процентов.

«Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов. Ситуация ухудшается», — заявил спикер Госдумы.

Володин отметил, что сейчас на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9 процента. Украина вынуждена брать новые кредиты, в связи с чем становится государством-банкротом, добавил он.

Ранее председатель нижней палаты российского парламента сообщил, что с 2014 года Украина потеряла более половины населения. По сведениям Володина, с того момента из Украины бежало 10,5 миллиона человек, еще 11,2 миллиона людей из Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, приняли решение стать россиянами.