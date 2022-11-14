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11:35, 14 ноября 2022Забота о себе

Звезда сериала «Скорая помощь» рассказала о совместных с дочерью родах

Актриса Екатерина Волкова вспомнила, как перерезала пуповину новорожденного внука

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова вспомнила, как перерезала пуповину новорожденного внука. О том, что она побывала на совместных с дочерью родах, артистка рассказала в ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Волкова родила дочь Валерию в 18 лет, когда была в первом браке. Мать и дочь — близкие подруги, поэтому, когда пришло время рожать Валерии, актриса ни минуты не сомневалась, что будет рядом с ней. К моменту рождения сына Валерия уже рассталась с отцом ребенка, поэтому поддержка матери была ей необходима. «Нам повезло с роддомом. Меня, звезду сериала "Скорая помощь", там сразу узнали. Мне тут же выдали белый халат и впустили в родзал», — рассказала она.

Мне кажется, легче самой четвертого родить, чем с дочерью все пережить

Екатерина Волковаактриса

Актриса отметила, что дочь хотела естественные роды — без обезболивающих средств, но вскоре передумала. «"Что хотите со мной делайте, хоть обезболивайте, хоть режьте!"», — вспомнила ее слова артистка. Но в результате дочь актрисы родила самостоятельно.

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Волкова перерезала пуповину новорожденного внука. «Мне сказали: "Ну что, бабушка, держите. Режьте". Дрожащие руки, и жизнь новая отделилась. Это, конечно, непередаваемо», — призналась она в своих переживаниях.

Екатерина Волкова снялась более чем в 90 фильмах, самые известные из них — «Живой», «Краткий курс счастливой жизни», «Скорая помощь — 4». Актриса трижды была замужем. В последнем браке с писателем и политическим деятелем Эдуардом Лимоновым она родила сына Богдана и дочь Александру. Брак распался, когда Волкова была беременна дочерью. Причиной развода она назвала неприспособленность Лимонова к семейной жизни.

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Вера Владзиевская
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