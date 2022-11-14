Воры в законе подрались на праздновании дня рождения Геги Свана в Испании

В Барселоне на праздновании дня рождения вора в законе Геги Свана подрались гости

В Испании на праздновании дня рождения грузинского вора в законе Геги Свана подрались его гости: Артем Саргсян (Артем Саратовский) ударил Рамаза Джинчарадзе. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, мероприятие проходило в доме именинника в Барселоне. Поводом для потасовки стало то, что Джинчарадзе не подал руки Саргсяну. Тот, перебив первый же тост, потребовал объяснений от Рамаза, а не получив их, ударил его.

Вор в законе Эдик Асатрян заявил, что Джинчарадзе не прав и должен извиниться перед Артемом. На фоне этих разборок собравшиеся вспомнили давний конфликт Рамаза и Звиада Папиашвили.

В 2021 году Артем Саратовский повздорил с Гайком Саркисяном (Айко Астраханский) из-за сплетни о неуплаченном игровом долге. Они выясняли отношения в Польше, где проживает Айко, в присутствии других авторитетных представителей криминального мира: Мамуло, Сопотии, Ватии, Корсагии и Левана Перадзе. Артем потребовал от Айко извинений, но тот отказался. Остальные воры осудили его, так как он не вправе злословить на законника. Артем сказал Айко, что он не вор, и выразил готовность обосновать свое мнение на сходке. В итоге конфликт был урегулирован при содействии Эдика Асатряна.

