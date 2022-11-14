Пропавшего три дня назад десятилетнего российского школьника нашли живым

Пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика нашли живым в Краснокаменске

В Краснокаменске пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика нашли живым. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю Егор Марков.

Выяснилось, что школьник ночевал у друзей, а днем бродил по улицам. Его осмотрели врачи, жизни ребенка ничего не угрожает.

Ранее следователи возбудили дело об убийстве по факту исчезновения мальчика. По данным ведомства, 11 ноября он ушел из дома и отправился к родственникам. Вечером он не вернулся домой. Тогда родители стали искать его самостоятельно. В полицию мать школьника обратилась 13 ноября.

В поисковых мероприятиях были задействованы волонтеры, сотрудники полиции и все следователи Краснокаменского межрайонного следственного отдела. Сотрудники СКР и МВД допросили родителей ребенка и его родственников, а также его друзей.