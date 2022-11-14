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11:20, 14 ноября 2022Мир

В Турции раскрыли число задержанных по делу о теракте в Стамбуле

Глава Минюста Турции Боздаг заявил, что по делу о теракте в Стамбуле задержано 46 человек

Фото: Kemal Aslan / Reuters

По подозрению в организации теракта на улице Истикляль в Стамбуле, в ходе которого погибло шесть и пострадало не менее 81 человека, уже задержано 46 подозреваемых. Число задержанных раскрыл глава Минюста Турции Бекир Боздаг, сообщает телеканал TPT.

«К настоящему времени по делу о совершенном террористическом акте задержаны 46 человек», — заявил министр.

Взрыв на улице Истикляль произошел днем 13 ноября. Момент теракта попал на видео: на кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что на улице находилось много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители стали убегать от места происшествия.

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Виктория Кондратьева
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