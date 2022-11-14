Ведущая Первого канала рассказала о нежелании жить за городом

Ведущая Первого канала Алла Михеева рассказала о нежелании жить за городом

Ведущая Первого канала Алла Михеева призналась, что, несмотря на мечту о собственном доме, она не торопится переезжать в Подмосковье, и ей нравится жить в центре города. О своем нежелании жить за городом она рассказала в интервью изданию Starhit.

Михеева отметила удобство жизни в городе, благодаря которому можно попасть из одной точки в другую без необходимости преодолевать большие расстояния. «За город, если честно, не стремлюсь, я житель центра. Тут встал на самокат — и все близко», — добавила телеведущая. Кроме того, Михеева сообщила, что она рада тому, что у нее есть «потрясающая» квартира, в которой она чувствует себя очень комфортно.

Михеева также рассказала о том, что ей удалось частично осуществить мечту о собственном доме за счет того, что она подарила квартиру своим родителям. По словам ведущей, двухэтажный объект расположен в городе Междуреченске Кемеровской области.

В сентябре актриса Елена Лядова, проживающая в центре Москвы, рассказала о том, что хотела бы иметь собственный загородный дом. Звезда сериала «Измены» добавила, что при этом перспектива переезда за город кажется ей скучноватой.