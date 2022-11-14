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15:02, 14 ноября 2022Россия

Российскую учительницу нашли мертвой под окнами многоэтажки

В Златоусте учительницу из коррекционного центра нашли мертвой под окнами многоэтажки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Златоусте Челябинской области учительницу из коррекционного центра нашли мертвой под окнами многоэтажного дома. Об этом сообщил URA.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что россиянка до произошедшего проходила потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве.

«Предварительно, она покончила жизнь самоубийством», — пояснил сотрудник правоохранительных органов.

Учительница попалась на уловку интернет-мошенника, который под видом аналитика брокерской фирмы предложил ей заработок на инвестициях. Затем он похитил у нее свыше трех миллионов рублей. Жительница Златоуста большую часть из этой суммы взяла в кредит.

Челябинские следователи пообещали позднее дать комментарий по случившемуся.

Ранее сообщалось, что тело женщины нашли во дворе школы №24 в Советском районе Красноярска. По предварительным данным, смерть россиянки не носит криминального характера. Тело женщины направили в морг для установления точных причин.

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Анна Щербакова
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