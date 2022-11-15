Антонов возмутился условиями содержания в тюрьме США россиянина Селезнева

Посол Антонов назвал нечеловеческими условия содержания в тюрьме США россиянина Селезнева

Посол России в США Анатолий Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Романа Селезнева. Об этом сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале.

Дипломат назвал условия содержания гражданина РФ неприемлемыми и нечеловеческими. В российском диппредставительстве отметили, что посольство направит ноту в Госдеп США с требованием перевести Селезнева в тюрьму с более щадящим режимом.

Кроме того, Антонов отметил, что 16 ноября посетит Белый дом. В рамках визита он намерен поднять вопрос о судьбе россиян, содержащихся в американских тюрьмах. Посол подчеркнул, что российская сторона стремится к тому, чтобы в американских тюрьмах не осталось ни одного гражданина РФ.

Роман Селезнев был захвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в июле 2014 года, а затем вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, а также российский МИД назвали задержание гражданина России похищением и нарушением норм международного права.

В апреле 2017 года в США Селезнев был приговорен к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве. Он был признан виновным по 38 из 40 преступных эпизодов. Обвинение заявило о нанесенном им ущербе в размере 170 миллионов долларов.