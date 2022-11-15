Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:34, 15 ноября 2022Мир

Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20 на Бали

Аргентинский президент Фернандес почувствовал себя плохо на саммите G20 на Бали

Фото: Gustavo Garello / Getty Images

У президента Аргентины Альберто Фернандеса пониженное давление, он почувствовал головокружение перед своим выступлением на саммите «Большой двадцатки» (G20) и был вынужден отложить его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врачей политика.

«Было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений», — говорится в заявлении медиков. Причина, по которой Фернандесу стало плохо, пока не сообщается. Предполагают, что это мог быть тепловой удар.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо открыл первую сессию призывом «закончить войну» ради будущих поколений людей. Уточняется, что какой-либо определенный вооруженный конфликт упомянут не был.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на заявление Зеленского про «Минск-3»
Ожесточенная схватка двух аллигаторов попала на видео
32-летняя Тодоренко раскрыла ритуал ухода за кожей
Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре Петербурга
Российский школьник искупался в бассейне и впал в кому
ВСУ в очередной раз обстреляли граничащий с Украиной российский поселок
Пожилая женщина с татуированным телом надела откровенный наряд и удивила фанатов
Подозреваемый в госизмене армянин передавал данные за обнаженные фотографии
Число задержанных по подозрению в совершении теракта в Стамбуле выросло
В Херсонской области назвали фейком сообщение о заходе ВСУ в Алешки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.