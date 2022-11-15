Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20 на Бали

Аргентинский президент Фернандес почувствовал себя плохо на саммите G20 на Бали

У президента Аргентины Альберто Фернандеса пониженное давление, он почувствовал головокружение перед своим выступлением на саммите «Большой двадцатки» (G20) и был вынужден отложить его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врачей политика.

«Было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений», — говорится в заявлении медиков. Причина, по которой Фернандесу стало плохо, пока не сообщается. Предполагают, что это мог быть тепловой удар.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо открыл первую сессию призывом «закончить войну» ради будущих поколений людей. Уточняется, что какой-либо определенный вооруженный конфликт упомянут не был.