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11:08, 15 ноября 2022Наука и техника

Продолжительность жизни медоносных пчел сократилась на 50 процентов

Scientific Reports: продолжительность жизни медоносных пчел сократилась вдвое за 50 лет

Фото: Alexas_Fotos / Unsplash

Команда специалистов из Университета Мэриленда выяснила, что продолжительность жизни отдельных медоносных пчел сократилась вдвое за последние 50 лет. Выводы работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследователи изучили факторы, влияющие на продолжительность жизни пчел. Они рассматривали только тех насекомых, которых изолировали от колоний перед взрослением, поэтому все воздействие, уменьшающее продолжительность жизни, происходило до начала исследования.

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После этого ежедневный рацион подопытных дополнили простой водой, чтобы сымитировать естественные условия. Ученые отметили, что вне зависимости от диеты средняя продолжительность жизни пчел была на 50 процентов меньше, чем у пчел в клетках в аналогичных экспериментах в 1970-х годах.

Затем было принято решение проанализировать все лабораторные испытания с пчелами за последние 50 лет и построить график продолжительности жизни пчел. Предыдущие исследования также показали, что в естественных условиях более короткая жизнь медоносных пчел соответствует меньшему времени кормления и снижению производства меда.

Тогда команда смоделировала эффект сокращения продолжительности жизни пчел в пчеловодстве: в результате смертность в колониях составила около 33 процентов. Это похоже на средние показатели ежегодных потерь в 30-40 процентов, о которых сообщали пчеловоды за последние 14 лет.

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Елена Апазиди
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