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02:39, 15 ноября 2022Мир

Байден заявил о нехватке голосов у демократов для узаконивания права на аборт

Байден: демократам не хватает голосов для узаконивания общенационального права на аборт
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о нехватке голосов у демократов для узаконивания общенационального права на аборт. Об этом американский лидер сообщил на полях саммита G20 на Бали, его слова приводит агентство Associated Press.

«Я не думаю, что голосов достаточно»,, — сказал Байден. В ходе избирательной кампании глава Соединенных Штатов подчеркивал, что, если демократическая партия получит места, первым законодательным актов, который он направит в Конгресс, будет введение общенационального права на аборт. Прежде данное право гарантировал лишь Верховный суд США.

Раннее Байден заявил о своем намерении наложить вето на любую попытку нового состава Конгресса ввести запрет на аборты на общенациональном уровне. При этом он указал, что готов идти на компромиссы с республиканцами по многим другим вопросам.

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Варвара Кузьмина
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