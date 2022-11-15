Минобороны заявило о сорванной атаке ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило, что ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать на купянском направлении

На купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Об этом во вторник, 15 ноября, журналистам заявили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу.

«Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей», — добавили в Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Украина не хочет идти на переговоры, так что спецоперация будет продолжаться.