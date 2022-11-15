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13:19, 15 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о сорванной атаке ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило, что ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать на купянском направлении
СюжетМинобороны:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Иван Родионов / РИА Новости

На купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Об этом во вторник, 15 ноября, журналистам заявили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу.

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«Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей», — добавили в Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Украина не хочет идти на переговоры, так что спецоперация будет продолжаться.

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Евгения Куликова
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