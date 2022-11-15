Пассажирский автобус упал в кювет в российском регионе

МВД: 8 человек пострадали при падении автобуса в кювет в Нижегородской области

Автобус, перевозивший рабочих, упал в кювет в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в результате ДТП пострадали восемь человек. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, инцидент произошел около 19:40 на 226 километре автодороги Р-72 Владимир — Муром — Арзамас у населенного пункта Туртапки Ардатовского района. По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту Перевоз — Мухтолово, не справился с управлением и съехал в кювет.

В момент происшествия в автобусе находились 19 человек, детей среди них нет. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшие медучреждения.

Уточняется, что водитель автобуса был трезв. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Подмосковье фура вылетела с моста и загорелась на 132-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). По данным МВД, водитель грузовика погиб на месте.