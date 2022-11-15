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22:40, 15 ноября 2022Россия

Пассажирский автобус упал в кювет в российском регионе

МВД: 8 человек пострадали при падении автобуса в кювет в Нижегородской области

Фото: Sputnik / Telegram

Автобус, перевозивший рабочих, упал в кювет в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в результате ДТП пострадали восемь человек. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, инцидент произошел около 19:40 на 226 километре автодороги Р-72 Владимир — МуромАрзамас у населенного пункта Туртапки Ардатовского района. По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту ПеревозМухтолово, не справился с управлением и съехал в кювет.

В момент происшествия в автобусе находились 19 человек, детей среди них нет. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшие медучреждения.

Уточняется, что водитель автобуса был трезв. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Подмосковье фура вылетела с моста и загорелась на 132-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). По данным МВД, водитель грузовика погиб на месте.

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Марина Совина
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