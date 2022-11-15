Фура вылетела с моста и загорелась на ЦКАД

МВД: фура вылетела с моста и загорелась на 132-м километре ЦКАД, водитель погиб на месте

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Фура вылетела с моста и загорелась на 132-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). По данным подмосковного главка МВД, водитель грузовика погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Инцидент произошел около 19:10 во вторник, 15 ноября. По предварительной информации, грузовик врезался в ограждение и рухнул с моста на обочину автодороги А-107, после чего загорелся.

«В результате ДТП водитель погиб», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В сентябре житель Уфы на BMW на большой скорости вылетел с развязки и погиб. Авария попала на видео. На кадрах видно, как автомобиль быстро едет и не вписывается в поворот, из-за чего выезжает на встречную полосу, где сталкивается с Hyundai и Toyota. По данным ГИБДД, в результате аварии погибли водители BMW и Hyundai.