Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:41, 15 ноября 2022Бывший СССР

Назван способ заработка на украинских беженцах в Канаде

Globe and Mail: арендодатели в Канаде «пользуются» украинскими беженцами, ищущими жилье

Фото: Greg Locke / Globallookpress.com

Арендодатели Канады нашли способ, как нажиться на прибывающих с Украины беженцах. Об этом говорится в статье газеты Globe and Mail.

Собственники недвижимости требуют с украинцев внести залог за жилье за несколько месяцев вперед. И этом при том, что зачастую у беженцев не хватает средств на оплату даже одного месяца аренды.

В качестве примера издание приводит историю 45-летней Галины Дурисвит, которая приехала в Канаду в марте вместе с 15-летним сыном. Женщина полгода искала квартиру в Торонто, регулярно откликаясь на предложения аренды. Но она постоянно сталкивалась с тем, что домовладельцы просили плату за шесть месяцев вперед, что запрещено местными законами.

По данным благотворительных организаций, это далеко не единичный случай. У некоторых беженцев требуют оплату даже за год вперед. Арендодатели пользуются новоприбывшими. Запрашивать залог за шесть месяцев и год — нелепо. Это просто бесчеловечно, — высказалась исполнительный директор Центра для новоприбывающих Peel Эффат Гассеми.

Ранее сообщалось, что украинским беженцам пришлось вернуться домой из-за проблем с арендой в Британии. Они были вынуждены уехать обратно на родину из-за высоких цен и плохих условий на рынке недвижимости Соединенного Королевства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Киев разозлился из-за заявления США о переговорах с Россией
Антонов возмутился условиями содержания в тюрьме США россиянина Селезнева
Раскрыта схема мошенничества «хейтеров» в соцсетях
Посол предупредил о продолжающейся охоте США на россиян
Назван способ заработка на украинских беженцах в Канаде
Во Франции предупредили об отключении электроэнергии этой зимой
В США указали на рабское поведение проголосовавших за резолюцию по Украине стран
Итальянские дизайнеры задумали построить самый большой «зеленый» плавучий город
США ввели санкции против российского разработчика микросхем
Врач предупредил об опасности болезни «столетней давности» осенью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.