Назван способ заработка на украинских беженцах в Канаде

Globe and Mail: арендодатели в Канаде «пользуются» украинскими беженцами, ищущими жилье

Арендодатели Канады нашли способ, как нажиться на прибывающих с Украины беженцах. Об этом говорится в статье газеты Globe and Mail.

Собственники недвижимости требуют с украинцев внести залог за жилье за несколько месяцев вперед. И этом при том, что зачастую у беженцев не хватает средств на оплату даже одного месяца аренды.

В качестве примера издание приводит историю 45-летней Галины Дурисвит, которая приехала в Канаду в марте вместе с 15-летним сыном. Женщина полгода искала квартиру в Торонто, регулярно откликаясь на предложения аренды. Но она постоянно сталкивалась с тем, что домовладельцы просили плату за шесть месяцев вперед, что запрещено местными законами.

По данным благотворительных организаций, это далеко не единичный случай. У некоторых беженцев требуют оплату даже за год вперед. Арендодатели пользуются новоприбывшими. Запрашивать залог за шесть месяцев и год — нелепо. Это просто бесчеловечно, — высказалась исполнительный директор Центра для новоприбывающих Peel Эффат Гассеми.

Ранее сообщалось, что украинским беженцам пришлось вернуться домой из-за проблем с арендой в Британии. Они были вынуждены уехать обратно на родину из-за высоких цен и плохих условий на рынке недвижимости Соединенного Королевства.