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13:33, 15 ноября 2022Среда обитания

Российский регион разорвал отношения со Всемирным фондом дикой природы

Чукотский автономный округ разорвал отношения со Всемирным фондом дикой природы (WWF)

Фото: Artur Widak / ZumaPress / Globallookpress.com

Власти Чукотского автономного округа разорвали отношения со Всемирным фондом дикой природы (WWF). Свое решение они объяснили угрозой от деятельности организации для страны. Об этом говорится на сайте думы российского региона.

В регионе заявили о решении в марте 2022 года. По словам властей, WWF делает вид, что занимается деятельностью по защите природы, создавая особо охраняемые природные территории, однако это может привести к отторжению земель от государства. «Учитывая, что данная организация финансируется врагами России, не сложно предположить, в чьих интересах она ведет свою работу», — заявила спикер чукотской думы Валентина Рудченко.

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На данный момент в регионе будут заниматься расторжением соглашений на уровне муниципалитетов. В разговоре с РБК представители WWF заявили, что соглашение с властями Чукотки было расторгнуто еще в июле, однако фонд продолжает работу в том числе в рамках проекта Фонда президентских грантов.

В апреле 2022 года Российское экологическое общество (РЭО) направило письмо в Министерство юстиции с просьбой проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы на предмет статуса иностранного агента. В письме указали на «недружественные действия» организаций в отношении государственной экологической политики.

В октябре 2021 года Всемирный фонд дикой природы разработал проект, который поможет спасти от полного исчезновения северного оленя на юге Сибири. В Алтайском заповеднике поставили камеры наблюдения за дикими животными.

Нина Ташевская
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