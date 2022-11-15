Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:32, 15 ноября 2022Забота о себе

Россиянам назвали свидетельствующие о развитии диабета неочевидные симптомы

Эндокринолог Ивченко: заподозрить диабет можно по медленному заживлению ран

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Заподозрить у себя сахарный диабет можно по ряду неочевидных признаков, к которым относятся, в частности, медленное заживление ран и постоянное желание пить, предупредила врач-эндокринолог Юлия Ивченко. Некоторые другие симптомы, свидетельствующие о развитии опасного эндокринного заболевания, она назвала россиянам в беседе с изданием «Доктор Питер».

Как заявила Ивченко, одна из опасностей сахарного диабета заключается в том, что он долгое время может развиваться бессимптомно. Единственными проявлениями болезни могут быть только повышенная утомляемость и необъяснимая слабость. Однако помимо медленного заживления ран первыми симптомами недуга могут быть боль в ногах, резкое снижение зрения, грибковые поражения кожи. Мужчины могут страдать от эректильной дисфункции, а женщины — от беспричинной потери веса.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Также, по словам эндокринолога, на начальном этапе диабет может проявляться чувством сильной жажды и, как следствие, увеличением количества потребляемой жидкости. Человек может начать чаще ходить в туалет, в том числе в ночное время, и жаловаться на зуд кожи и слизистых.

Ивченко добавила, что в случае появления подозрений о повышенном сахаре в крови или диабете нужно как можно скорее обратиться к врачу и сдать все необходимые анализы, чтобы не запустить болезнь. Однако и отсутствие симптомов не является поводом для отказа от ежегодного профилактического обследования, заключила она.

Ранее врач-кардиолог Иван Ефремкин рассказал о первых признаках инфаркта и инсульта. По словам специалиста, среди симптомов заболеваний — тошнота, рвота и боль в верхней части живота, сильное чувство страха смерти. При этом у пациентов с сахарным диабетом болевого синдрома может не быть.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле граничащего с Украиной российского региона
Совбез ООН анонсировал новое заседание по Украине
Женщина обнаружила крокодила под диваном и нежно выгнала его метлой
Открыт новый приближающийся к Земле астероид
На ипотечном рынке в России не заметили признаков перегрева
Россиянина осудили на восемь лет за попытку убить 80-летнюю соседку молотком
Российский блогер повторно предстанет перед судом за убийство подписчика
Погибших при обстреле города под Белгородом россиян сняли на видео
В Молдавии назвали причину отключения электричества
Toyota начала увольнять сотрудников в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.