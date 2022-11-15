Россиянам назвали свидетельствующие о развитии диабета неочевидные симптомы

Эндокринолог Ивченко: заподозрить диабет можно по медленному заживлению ран

Заподозрить у себя сахарный диабет можно по ряду неочевидных признаков, к которым относятся, в частности, медленное заживление ран и постоянное желание пить, предупредила врач-эндокринолог Юлия Ивченко. Некоторые другие симптомы, свидетельствующие о развитии опасного эндокринного заболевания, она назвала россиянам в беседе с изданием «Доктор Питер».

Как заявила Ивченко, одна из опасностей сахарного диабета заключается в том, что он долгое время может развиваться бессимптомно. Единственными проявлениями болезни могут быть только повышенная утомляемость и необъяснимая слабость. Однако помимо медленного заживления ран первыми симптомами недуга могут быть боль в ногах, резкое снижение зрения, грибковые поражения кожи. Мужчины могут страдать от эректильной дисфункции, а женщины — от беспричинной потери веса.

Также, по словам эндокринолога, на начальном этапе диабет может проявляться чувством сильной жажды и, как следствие, увеличением количества потребляемой жидкости. Человек может начать чаще ходить в туалет, в том числе в ночное время, и жаловаться на зуд кожи и слизистых.

Ивченко добавила, что в случае появления подозрений о повышенном сахаре в крови или диабете нужно как можно скорее обратиться к врачу и сдать все необходимые анализы, чтобы не запустить болезнь. Однако и отсутствие симптомов не является поводом для отказа от ежегодного профилактического обследования, заключила она.

Ранее врач-кардиолог Иван Ефремкин рассказал о первых признаках инфаркта и инсульта. По словам специалиста, среди симптомов заболеваний — тошнота, рвота и боль в верхней части живота, сильное чувство страха смерти. При этом у пациентов с сахарным диабетом болевого синдрома может не быть.