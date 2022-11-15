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17:31, 15 ноября 2022Силовые структуры

Российские силовики задержали двоих жителей Запорожья за подготовку диверсии

В Бердянске двоих мужчин задержали за подготовку диверсии и изъяли у них электродетонаторы

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Оперативники ГУВД по Запорожской области при поддержке сотрудников других силовых структур задержали двоих жителей Бердянска по подозрению в подготовке к диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Во время обыска у них в квартире правоохранители изъяли полтора килограмма пластида, корпус гранаты Ф-1, запал и два электродетонатора.

Также силовики обнаружили цифровое оборудование с данными, подтверждающими причастность фигурантов к диверсионной деятельности. Известно, что они служили в запрещенных в России организациях. Полиция проводит проверку.

Ранее генерал ФСБ Михайлов дал советы по выявлению украинских диверсантов, порекомендовав обращать внимание на тату и ленточки на одежде беженцев.

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Елизавета Новикова
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