Четырехлетняя девочка умерла после ДТП на пешеходном переходе под Новосибирском

Четырехлетняя девочка умерла вслед за сестрой и матерью после ДТП в Новосибирской области

Четырехлетняя девочка, которую вместе с матерью и сестрой сбил легковой автомобиль на пешеходном переходе в городе Искитим Новосибирской области, умерла. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседница агентства в городской больнице уточнила, что маленькую пациентку перевели в Новосибирск, где ее состояние резко ухудшилось.

До этого сообщалось о смерти в том ДТП матери и двухлетней сестры девочки. ЧП произошло 9 ноября. Водитель Honda наехал на пешеходов, переходящих дорогу по зебре. Алкоголя в его организме обнаружено не было.