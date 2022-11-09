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10:04, 9 ноября 2022Россия

Автомобиль сбил россиянку с двумя детьми на зебре

В Новосибирской области авто сбило переходящую дорогу по переходу женщину с двумя детьми

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новосибирской области в городе Искитим автомобиль сбил женщину с двумя детьми, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

По данным ведомства, погибла двухлетняя девочка. Мать вместе с четырехлетней дочерью пострадали, их госпитализировали. Информации об их состоянии пока нет.

Предварительно, водитель Honda, который сбил троих человек, двигался со стороны автодороги Р-256 в сторону проспекта Юбилейный.

«Водителю проведено освидетельствование на месте. По результатам исследования состояние опьянения не установлено. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в МВД.

Ранее в Москве водитель Audi A6 на большой скорости насмерть сбил беременную женщину и ее пятилетнего сына. По информации полиции, виновник ДТП проехал на красный свет светофора, когда пешеходы переходили дорогу по зебре.

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Анастасия Шейкина
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