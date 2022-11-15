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03:33, 15 ноября 2022Экономика

Во Франции предупредили об отключении электроэнергии этой зимой

Bloomberg: Франция рискует лишиться электроэнергии на несколько дней этой зимой

Фото: Fré Sonneveld / Unsplash

Франция рискует лишиться электроэнергии на несколько дней грядущей зимой в связи с неготовностью атомных электростанций (АЭС) к сезону. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Стремясь избежать отключений энергии, французское правительство призвало предприятия, местные органы власти и домохозяйства экономить, говорится в публикации. Отмечается, что если сетевой оператор Réseau de Transport d'Électricité (RTE) предвидит дефицит электроэнергии, он заблаговременно запустит красное предупреждение «Ecowatt», чтобы призвать к снижению потребления во избежание отключений. «Если будет тепло, то сигналов Ecowatt не будет. Если будет очень холодно, то их будет много, а если у нас будет средняя, нормальная зима, то будет несколько предупреждений», — уточнил президент RTE Ксавье Печачик

Ремонт и техническое обслуживание практически половины АЭС государственной компании Electricite de France SA превращают страну, которая является традиционным экспортером электроэнергии, в импортера, сказано в материале. Уточняется, что компания запустила только 31 из своих 56 атомных реакторов.

Ранее стало известно о готовности жителей Великобритании устроить массовые бунты в случае отключения электроэнергии. Сообщалось, что правительство королевства разрабатывает секретный план недельного отключения электроэнергии.

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Варвара Кузьмина
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