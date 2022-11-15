Крупный американский поставщик газа отменит часть поставок

Bloomberg: СПГ-завод Freeport в Техасе не возобновит работу минимум до декабря

Крупный американский поставщик газа на мировые рынки, СПГ-завод Freeport LNG в штате Техас, снова отложил возобновление работы после пожара в июне. Об этом сообщает Bloomberg.

Freeport LNG сообщила покупателям, что, скорее всего, отменит часть поставок, запланированных на экспорт на ноябрь и декабрь, поскольку работы по ремонту и согласительные процедуры с регулирующими органами не удается завершить в срок. Ранее представители предприятия заявляли, что завод возобновит работу в ноябре.

Однако пока Freeport LNG все еще не представил свои планы по открытию в Управление по безопасности трубопроводов и опасных материалов. По данным аналитиков Wood Mackenzie, процесс получения разрешения от регулирующих органов может занять не менее одной или двух недель. Это значит, что предприятие сможет принимать заявки на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) не раньше декабря.

До аварии на Freeport LNG приходилось около 15 процентов всех экспортных мощностей СПГ из США, в котором нуждается Европа на фоне сокращения поставок российского трубопроводного газа. Продолжительный простой предприятия может повысить напряженность на мировых газовых рынках в преддверии зимы, отмечает Bloomberg. Также из-за закрытия терминала по экспорту газа Freeport СПГ скапливается на внутреннем рынке, что снижает котировки фьючерсов на газ в США.

На фоне новостей о переносе запуска предприятия цена на газ на голландском хабе TTF в ходе торгов 14 ноября поднялась до 1380 долларов за тысячу кубометров, прибавив около 11 процентов к закрытию предыдущей сессии. При этом газ дорожает не так сильно, как в августе, когда цены резко подскочили до 3801 доллара за тысячу кубометров, побив исторический рекорд.

В последнем летнем месяце средняя расчетная цена на газ в Европе выросла на фоне опасений по поводу поставок по «Северному потоку». Однако осенью, несмотря на полную остановку газопровода, котировки перешли к снижению. Нисходящая тенденция объясняется тем, что страны Европы заполнили газовые хранилища почти на 100 процентов, нарастив поставки СПГ.