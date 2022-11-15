Цены на газ в Европе резко выросли

Цены на газ в Европе превысили 1350 долларов за тысячу кубометров

В ходе торгов 14 ноября стоимость газа на хабе TTF поднялась до 1380 долларов за тысячу кубометров, прибавив около 11 процентов к закрытию предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены превысили отметку в 1350 долларов впервые с начала ноября. На момент написания материала стоимость топлива достигала 1368 долларов за тысячу кубометров. Цены начали повышаться на фоне сообщений о продлении простоя на американском заводе по сжижению природного газа (СПГ) Freeport LNG. Компания сообщила покупателям, что, скорее всего, отменит поставки, запланированные на ноябрь и декабрь, поскольку продолжает ремонтные работы на заводе после взрыва в июне.

При этом газ дорожает не так сильно, как в августе, когда цены резко подскочили до 3801 доллара за тысячу кубометров, побив исторический рекорд. В последнем летнем месяце средняя расчетная цена на газ в Европе выросла на фоне опасений по поводу поставок по «Северному потоку». Однако осенью, несмотря на полную остановку газопровода, котировки перешли к снижению.

Нисходящая тенденция объясняется тем, что страны Европы заполнили газовые хранилища почти на 100 процентов, нарастив поставки СПГ. Кроме того, из-за теплой погоды спрос на топливо резко упал, и Европе удалось значительно сократить потребление газа в октябре. Общий спрос на газ упал на 22 процента в годовом выражении — наибольший вклад внесли домохозяйства, а также коммерческие и малые промышленные потребители.