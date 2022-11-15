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16:24, 15 ноября 2022Мир

В Британии рассказали о роли Индии в поиске консенсуса между Россией и Западом

FT: делегаты Индии помогли членам G20 прийти к компромиссу по упоминанию СВО в коммюнике
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Made Nagi / Reuters

Делегаты из Индии сыграли важную роль в поиске компромисса между участниками саммита G20 на острове Бали в Индонезии и помогли прийти к консенсусу в упоминании специальной военной операции (СВО) России на Украине в тексте коммюнике по итогам мероприятия. Об этом рассказали обозреватели издания Financial Times (FT).

Сообщается, что в начале обсуждения текста итоговой декларации из-за упоминания роли России в украинском кризисе возникли разногласия между членами делегаций из стран Запада с одной стороны и представителями России и Китая — с другой. Финальный текст коммюнике будет опубликован в среду, 16 ноября.

«Индийская делегация сыграла значимую роль в достижении консенсуса между странами-членами в вопросе выражений с критикой российского вторжения», — говорится в материале обозревателей из Британии.

Ранее стало известно, что премьер-министр Испании Педро Санчес поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20, попросив его использовать свое влияние на президента России Владимира Путина. По мнению испанского политика, Си Цзиньпин может положить конец конфликту на Украине.

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Виктория Кондратьева
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