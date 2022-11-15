Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:33, 15 ноября 2022Мир

Премьер Испании попросил Си Цзиньпина завершить конфликт на Украине

Премьер Испании попросил Си Цзиньпина повлиять на Путина и завершить конфликт на Украине

Фото: Michael Sohn / AP

Премьер-министр Испании Педро Санчес поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином, попросив его использовать свое влияние на президента России Владимира Путина. По мнению испанского политика, Си может положить конец конфликту на Украине. Цитату приводит Reuters.

Встреча между политиками из Испании и Китая прошла на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали.

Делегацию России в этом году представляет глава МИД страны Сергей Лавров. Он рассказал, что разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем и французским лидером Эммануэлем Макроном, оба подтвердили, что планируют и дальше общаться с Путиным. По словам министра, на G20 он заявил Макрону, что украинские власти сами срывают переговорный процесс.

Помимо прочего, на саммите присутствует президент США Джо Байден. Он уже провел переговоры с Си.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о начале тренировочной миссии для украинской армии
В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
Украинская полиция увидела коллаборационизм в гуманитарной помощи
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли помповое ружье и 170 патронов
Премьер Испании попросил Си Цзиньпина завершить конфликт на Украине
В Армении родился восьмимиллиардный человек на планете
Чиновников Новой Каховки перевезли в безопасное место
Зеленский наградил орденом оскорбившего российских солдат немецкого журналиста
Центробанк выпустил монеты в честь Антошки
Лавров заявил об «очень густых потемках» в душе Евросоюза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.