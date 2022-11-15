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12:53, 15 ноября 2022Мир

Лавров рассказал о желании Макрона продолжать говорить с Путиным

Глава МИД России Лавров: Макрон подтвердил настрой продолжать контакты с Путиным
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своем желании продолжать говорить с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы найти возможность урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, цитату приводит РИА Новости.

«Как я уже сказал, сегодня была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился», — приводит агентство цитату Лаврова.

По словам дипломата, он заявил Макрону, что украинские власти сами срывают переговорный процесс.

Лавров представляет на «Большой двадцатке» (G20) делегацию России. Помимо Макрона, он также разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем и главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

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Виктория Кондратьева
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