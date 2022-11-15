В Госдуме прокомментировали выплаты мобилизованным за успехи в бою

Депутат Федоров счел недостаточной мотивацией выплаты за уничтоженную технику ВСУ

Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Евгений Федоров поддержал решение платить мобилизованным гражданам за успехи в бою. Однако эта мера будет слабо мотивировать военнослужащих на боевые подвиги, заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам парламентария, это называется «механизм выплаты премий». «То есть это не радикально мотивационный механизм, но вспомогательный. Я не считаю, что это главный пункт по мотивации, хотя, конечно, на него тоже обращают внимание», — прокомментировал депутат.

Федоров подчеркнул, что лучшая мотивация — это воинская награда и поддержка общества. Идеологию специальной военной операции необходимо менять, отметил он. Он предложил назвать спецоперацию отечественной и обозначить ее целью спасение России. «Для этого нужно назвать эту операцию "отечественной". Но если переименовывать, то нужно обозначить целью освобождение территории отечества, его свободы и независимости», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, будут платить за успехи в бою. К ним относятся уничтожение техники Вооруженных сил Украины, а также ликвидация живой силы противника.