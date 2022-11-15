Путин назвал агрессивными попытки ряда стран переписать историю

Президент Путин заявил об агрессивных попытках ряда стран переписать мировую историю

Попытки ряда стран переписать мировую историю становятся все агрессивнее. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Российского организационного комитета «Победа», его слова приводит РИА Новости.

Целью подобных попыток, считает глава государства, является разобщение российского общества и ослабление страны.

«По большому счету [попытки] имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум — разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете — ослабить Россию», — сказал Путин.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что ослабление и захват России являются главными намерениями Запада и Североатлантического альянса (НАТО).