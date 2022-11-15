Россиянам предсказали значительное повышение цен на отдых в Турции в 2023 году

АТОР: отельеры предсказали рост цен на отдых в Турции на 35-50 процентов в 2023 году

Стоимость проживания в турецких отелях в летнем сезоне 2023 года увеличится на 35-50 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Значительное повышение цен на отдых в Турции россиянам предсказали отельеры, их прогнозы приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Менеджер по продажам отеля Seven Seas Gravel Select Гюнай Шабан отметил, что рост цен неизбежен. По его словам, затраты в гостиничном секторе за последнее время сильно выросли. «Подорожало все — от помидоров до электроэнергии, — подчеркнул он. — Некоторые отельеры в пятизвездочном сегменте, и мы в их числе, не хотят, но вынуждены будут повысить цены в летнем сезоне на 50 процентов».

В свою очередь, представитель группы отелей Kilit Hospitality Group (Crystal Hotels, Nirvana Hotels) Гюзель Кыйяк также ожидает, что стоимость отдыха в турецких гостиницах высокого уровня в предстоящем летнем сезоне возрастет на 30-50 процентов.

При этом специалист исключила возможное негативное влияние увеличения стоимости проживания в отелях на желании российских туристов отдыхать в Турции. «Они либо сокращают продолжительность своего отдыха, либо переориентируются на более бюджетные отели, — пояснила Кыйяк. — Но массового отказа от самих поездок никогда не происходит».

Ранее россиянам назвали самые бюджетные пляжные направления для отдыха в ноябре. По данным АТОР, дешевле всего отечественным путешественникам обойдется отдых в Турции, Египте и ОАЭ. Отдохнуть в Анталье осенью российские туристы смогут примерно за 82 тысячи рублей на двоих.