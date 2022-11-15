Эмили Ратаковски без белья снялась в прозрачном платье вместе с Ириной Шейк

Модель Эмили Ратаковски снялась в прозрачном платье с Ириной Шейк на вечеринке Swarovski

Американская модель Эмили Ратаковски пришла на вечеринку ювелирного бренда Swarovski в Нью-Йорке в откровенном наряде, отказавшись от нижнего белья, и поделилась роликом с фанатами. Соответсвующий пост она опубликовала в TikTok, насчитывающем два миллиона подписчиков.

Знаменитость разместила ролик, на котором она позирует вместе с российской манекенщицей Ириной Шейк. На размещенных кадрах видно, что Ратаковски запечатлена без бюстгальтера в черном платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее грудь. Вдобавок вещь оформлена разрезом, демонстрирующим ногу, и широким вырезом на спине.

В то же время Шейк снялась в оверсайз-футболке белого цвета и облегающей юбке в пол в сочетании с длинными перчатками в тон вещей. В качестве украшений телезвезда подобрала массивное колье с блестящими камнями. При этом волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

В октябре беседе с журналистами Harper's Bazaar Ратаковски заявила, что сексуализирует свой образ намеренно ради заработка. «Не думаю, что продала бы столько книг, если бы не делала этого. Так работает мир. Мы все — части систем, с которыми не согласны. Если бы я перестала публиковать эти фотографии, что бы это изменило?» — объяснила она.