Суд вынес решение по иску родителей вундеркинда Тепляковой к «Синергии»

Суд в Москве признал законным отказ «Синергии» зачислить 10-летнюю Алису Теплякову

Московский Зюзинский районный суд не стал удовлетворять иск родителей 10-летней девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой об отказе в зачислении в вуз «Синергия» Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд отказался поддержать иск семьи Тепляковых и учел внутренние правила высшего учебного заведения, согласно которым для поступления необходимо набрать нужное число баллов ЕГЭ.

«Четырнадцатого ноября 2022 года Зюзинский районный суд города Москвы признал законным отказ Университета "Синергия" зачислить на обучение Алису Теплякову. Решение было принято судом первой инстанции по итогам рассмотрения двух исковых заявлений со стороны родителей», — сообщили в суде.

В «Синергии» заявили, что решение суда полностью отвечает интересам самой Алисы Тепляковой и объяснили свою позицию тем, что погружение в университетскую среду якобы может нанести вред психике ребенка.

Ранее сообщалось, что 1 сентября Теплякова не появилась в МГУ, а также не дала согласие на зачисление в университет «Синергия».