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14:06, 15 ноября 2022Интернет и СМИ

«ВКонтакте» отчиталась об успехах масштабной программы

«ВКонтакте» подвела первые итоги программы поддержки сообществ СМИ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«ВКонтакте» подвела первые итоги масштабной программы поддержки сообществ СМИ, которую соцсеть предоставляла в течение года, и развития рекомендательных алгоритмов. Об успехах кампании сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, за последний год охваты крупнейших СМИ в соцсети увеличились в 13 раз, а в некоторых случаях — более чем в 40 раз. За девять месяцев 2022 года количество сообществ медиа выросло на 5 процентов и достигло 12 600.

Известно, что «ВКонтакте» запускает разноформатные меры поддержки для помощи СМИ в развитии на площадке. Одной из них стали гранты на продвижение — претендовать на них могли те СМИ, которые активно публикуют в онлайн-сообществах материалы, загружают видео и клипы, запускают дискуссии в чатах и комментариях. В рамках программы гранты предоставили 19 крупнейшим федеральным и региональным СМИ — они получили поддержку на общую сумму в 3,5 миллиона рублей.

Кроме того, многие сообщества были подключены к партнерской программе «ВКонтакте». Благодаря этому верифицированные медиа и сообщества изданий, публикующих эксклюзивный контент только в соцсети, получали дополнительные возможности монетизации. Также медиа получили охват благодаря спецпроектам, реализованным вместе с командой соцсети.

«Мы понимаем, что оперативное получение качественного контента очень важно для наших пользователей, а СМИ играют значительную роль в формировании информационного пространства. Поэтому поддержка медиа — одно из важных направлений для нас сегодня. В планах — продолжение и усиление существующих программ», — сообщил PR-директор «ВКонтакте» Дмитрий Лушников.

Команда «ВКонтакте» оказывает оперативную поддержку представителям медиа, помогает в решении возникающих вопросов, развитии сообществ СМИ в соцсети и привлечении аудитории, а также проводит обучающие мероприятия.

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Варвара Кошечкина
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