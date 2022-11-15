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15:21, 15 ноября 2022Мир

Французы обленились

The Telegraph: исследователи IFOP заявили, что Францию накрыла «эпидемия лени»

Фото: Michel Euler / AP

Францию накрыла «эпидемия лени», спровоцированная массовым переходом на удаленную форму работы на фоне пандемии, а также попытками властей страны поддержать население в это непростое время. К такому выводу пришли исследователи Французского института общественного мнения (IFOP), пишет The Telegraph.

В ходе опроса 37 процентов респондентов признались, что их мотивация работать ухудшилась.

По мнению специалистов IFOP, население «обленилось» не только из-за перехода на удаленку, но и из-за политики властей, проводимой во время пандемии COVID-19. В частности, правительство начало выплачивать зарплату всем, кто потерял работу, заработок на которой приравнивался к прожиточному минимуму.

Отмечается, что попытки облегчить французам жизнь привели к «эпидемии истощения и лени», а также нехватке рабочей силы в сфере гостиничного бизнеса и обучения. Кроме того, наблюдается дефицит среднего медицинского персонала.

В IFOP обратили внимание на изменение отношения французов к работе: так, в 1990 году работу считали важной 60 процентов населения, тогда как сейчас показатель упал до 21 процента, при этом примерно для 41 процента граждан важным является свободное время.

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Варвара Кошечкина
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