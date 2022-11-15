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12:11, 15 ноября 2022Россия

Минобрнауки допустило сокращение срока обучения в магистратуре вдвое

Минобрнауки заявило, что вузы могут сокращать срок обучения в магистратуре до одного года

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В России срок обучения в магистратуре может быть сокращен до одного года вместо двух по рушению вуза. Об этом сообщили в Минобрнауки России, передает РИА Новости.

«Важно, что срок обучения специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен на один год по решению университета, с учетом специфики выбранного направления подготовки», — заявили в министерстве.

Там добавили, что ведомство разработало изменения в проект федерального закона «Об образовании», согласно которым выпускникам вузов с дипломом специалиста будет дана возможность претендовать на бюджетные места — в настоящее время такую возможность имеют выпускники бакалавриата.

В магистратуру прием будет проводиться на конкурсной основе, пояснили в Минпросвещения и добавили, что выпускники специалитета смогут выбрать направление магистратуры по принципу преемственности — она будет устанавливаться соответствующими образовательными стандартами.

Подобное решение, как считают в Минобрнауки, позволит обучающимся выстроить индивидуальную образовательную траекторию и расширить уже полученные знания в определенной области.

В сентябре в России изменили правила поступления в вузы — теперь число специальностей, по которым абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе, сократили до пяти. До изменений число допустимых направлений для подачи документов составляло 10.

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Анастасия Шейкина
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