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08:51, 15 ноября 2022Мир

Индия выступила против ограничений на поставки энергоресурсов

Премьер Индии Моди выступил против ограничений, дестабилизирующих энергетический рынок

Фото: MAST IRHAM / Pool / Reuters

Индия выступила против каких-либо ограничений на поставки энергетических ресурсов, дестабилизирующих рынок. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает ТАСС.

Он пояснил, что энергетическая безопасность его страны особенно важна для глобального роста, поскольку Индия является самой быстрорастущей экономикой в мире. «Мы не должны поощрять никаких ограничений на поставки энергии, необходимо обеспечить стабильность на энергетическом рынке», — заявил глава индийского кабмина на саммите «Большой двадцатки» (G20).

Моди также отметил, что Индия привержена чистой энергетике и охране окружающей среды. Планируется, что к 2030 году половину электроэнергии в стране будут получать из возобновляемых источников, напомнил политик.

6 сентября министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури высказался о предложении стран G7, которые призывают ввести ограничения цен на российскую нефть. Он указал, что сейчас неизвестно, какие страны поддержат данную инициативу и какие последствия повлечет за собой это решение.

Ранее в Минфине США ввыразили мнение, что введение потолка цен на российскую нефть окажется выгодным для Китая, Индии, а также других стран, покупающих ее у Москвы.

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Марина Совина
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