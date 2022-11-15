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11:38, 15 ноября 2022Мир

Индия предупредила о мировом хаосе

Премьер Индии Моди заявил, что ООН не смогла справиться с хаосом на планете

Фото: Mast Irham / Reuters

Организация объединенных наций (ООН) и другие международные институты не смогли справиться с хаосом на планете. Об этом в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди, его слова приводит The Indian Express.

Премьер заявил, что мир погрузился в хаос из-за изменения климата, пандемии COVID-19 и конфликта на Украине. Все это привело к разрушению глобальных цепочек поставок, которые, по его словам, «находятся в руинах». Помимо этого, он предупредил о дефиците удобрений, который может развиться в полноценный продовольственный кризис, а для него «у мира не будет решения».

«Мы все не смогли провести подходящие реформы. Поэтому сегодня мир возлагает большие надежды на G20. Актуальность нашей группы стала более значимой», — заключил глава кабинета министров Индии.

Также в ходе саммита G20 Моди выступил против каких-либо ограничений на поставки энергетических ресурсов, дестабилизирующих рынок. Он пояснил, что энергетическая безопасность его страны особенно важна для глобального роста, поскольку Индия является самой быстрорастущей экономикой в мире.

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Варвара Кошечкина
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